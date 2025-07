Wyją syreny, trwa rosyjski atak. Chirurg dowiózł serce dla 12-latki

Kijów. Nocny transport serca do przeszczepu w czasie rosyjskich ostrzałów Źródło: CNN

W materiale wypowiada się ukraiński chirurg Borys Todurow, który wystawia się na ryzyko i przez 15 minut jedzie po ulicach Kijowa, by dostarczyć do szpitala ten bezcenny transport - serce do przeszczepu dla 12-latki.

To wszystko odbywa się podczas rosyjskich ataków na stolicę.

Operacja zakończyła się powodzeniem. - Właśnie zakończyliśmy przeszczep. Serce pracuje - opowiada lekarz w rozmowie z CNN.

Serce pobrano od 4-letniej dziewczynki, która zginęła w rosyjskim ataku.

