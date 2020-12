Kto zapłaci za szczepionki i czy brak unijnego budżetu może wpłynąć na dostawy. Wyjaśniamy

- Koszt szczepionki jest inny w przypadku każdego producenta. Nie mogę powiedzieć, jaki będzie koszt jednej szczepionki, bo to są poufne informacje handlowe. To jest w interesie firm, ale też i w naszym, bo cały czas prowadzimy negocjacje z innymi firmami i nie możemy ujawnić tych informacji, by nie wpłynąć na trwające rozmowy. Mogę powiedzieć, że dla Komisji kluczowe jest, by cena była przystępna, by każdy miał dostęp do szczepienia.

- To składa się z dwóch faz. To, co robi teraz Komisja, to płaci firmom, by pomóc im w rozwijaniu produkcji szczepionek. Wymagamy wiele od tych firm, muszą być w stanie wyprodukować setki tysięcy dawek, gdy tylko dostaną zielone światło, więc wspieramy ich możliwości produkcyjne. To jest jedna faza. A gdy szczepionki będą już dostępne, to kraje Unii już same będą dokonywać zakupów tych szczepionek u różnych producentów. Ile na końcu będzie musiał zapłacić każdy obywatel, to zależy od tego, jak zorganizuje to służba zdrowia w poszczególnych krajach Unii.