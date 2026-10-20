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Świat

Przywódca sekty w Kenii uznany za winnego śmierci 191 osób, prawie samych dzieci

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Paul Mackenzie, przywódca apokaliptycznej sekty, został uznany za winnego śmierci co najmniej 191 osób
Paul Mackenzie, przywódca apokaliptycznej sekty, został uznany za winnego śmierci co najmniej 191 osób
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: STRINGER/PAP/EPA
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Kenijski sąd uznał przywódcę sekty Paula Mackenzie oraz 28 innych osób za winnych morderstwa w związku ze śmiercią 190 dzieci i jednej dorosłej osoby. skłonił do zagłodzenia się, by zapewnić sobie przejście do raju przed rychłym końcem świataTo jedna z najtragiczniejszych historii związanych z sektami w ostatnich czasach.

Sąd w Mombasie na wschodzie Kenii uznał w poniedziałek pastora Paula Mackenziego, przywódcę apokaliptycznej sekty, za winnego śmierci co najmniej 191 osób, które skłonił do zagłodzenia się, by zapewnić sobie przejście do raju przed rychłym końcem świata. 190 ofiar to dzieci. Wymiar kary dla Mackenziego zostanie ogłoszony w listopadzie.

Pastor został aresztowany w 2023 roku po otrzymaniu przez policję sygnału od krewnego należącej do sekty rodziny, który zgłosił policji, że jego brat wraz z żoną - na polecenie Mackenziego - zagłodzili swoje dzieci na śmierć w lesie Shakahola, w rejonie siedziby sekty w południowo-wschodniej Kenii.

Paul Mackenzie, przywódca apokaliptycznej sekty, został uznany za winnego śmierci co najmniej 191 osób
Paul Mackenzie, przywódca apokaliptycznej sekty, został uznany za winnego śmierci co najmniej 191 osób
Źródło zdjęcia: STRINGER/PAP/EPA

W kwietniu 2023 roku policja przystąpiła do systematycznego przeczesywania lasu i ekshumacji ciał z masowych grobów. Łącznie w lesie Shakahola odnaleziono ponad 400 ciał. Wiele z nich było w stanie zaawansowanego rozkładu - zidentyfikowano zaledwie 26 osób.

Dzieci miały "związane ręce i nogi, a ich ciała były owinięte w prześcieradła"

- W każdym odnalezionym grobie znajdowały się co najmniej trzy ciała - powiedział BBC jeden z pracowników zajmujących się ekshumacją. - Wśród szczątków były nawet kilkutygodniowe dzieci. Raz natrafiliśmy na 12 dziecięcych ciał ułożonych w rzędzie w jednym grobie. Ciała leżały jedno na drugim, niczym ubrania - dodał.

Inni pracownicy opisali, że niektóre dzieci miały "związane ręce i nogi, a ich ciała były owinięte w prześcieradła".

Mackenzie nie przyznał się do zarzutów zabójstwa, twierdząc, że nie zmuszał ofiar do głodowania, jednak sąd odrzucił te wyjaśnienia.

Poniedziałkowy wyrok dotyczył 191 przypadków śmierci, podczas gdy dochodzenia w sprawie pozostałych zgonów wciąż trwają.

Głoszona przez przywódcę doktryna apokalipsy zakazywała edukacji, a współczesną medycynę nazywała złem. Mackenzie szerzył też teorie spiskowe dotyczące walki z państwami narodowymi tocznej przez Kościół katolicki, ONZ i USA, które miały zamiar ustanowić nowy porządek świata i wprowadzić globalny rząd.

Źródło: PAP, Reuters
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Keniadzieci
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