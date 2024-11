Notre Dame - zwiedzanie

Od 8 grudnia świątynia znów będzie dostępna dla wszystkich i przez pierwsze dni - do 13 grudnia - otwarta będzie do godz. 22. Wycieczki będą mogły wejść do katedry dopiero w przyszłym roku: grupy wiernych od 1 lutego, a turyści z przewodnikami od 9 czerwca. Przewidywany jest system darmowych biletów, które będzie można zarezerwować w dniu wizyty bądź dzień albo dwa przed nią w internecie lub specjalnej aplikacji mobilnej. Katedra będzie mogła pomieścić od 1900 do 3000 osób.