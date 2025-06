Lot miał trwać dziesięć minut. Zginęli tuż po starcie

Katastrofa helikoptera w indyjskich Himalajach. Nie żyje siedem osób Źródło: Policja SDRF Uttarakhand

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przedstawiciel służb ratunkowych - cytowany przez agencję AFP - przekazał, że na pokładzie śmigłowca, który wracał ze świątyni Kedarnath w stanie Uttarakhand na północy Indii, znajdował się pilot oraz sześcioro pielgrzymów.

Jak poinformował portal "The Times of India", maszyna rozbiła się krótko po starcie, czyli około godziny 5.30 czasu lokalnego. Cały lot miał trwać 10 minut.

Na miejsce wysłano policję i oddziały ratunkowe. W katastrofie zginęło siedem osób, czyli wszyscy obecni na pokładzie.

Według przedstawiciela branży turystycznej w regionie, Rahula Chaubeya, do wypadku doszło prawdopodobnie z powodu trudnych warunków meteorologicznych.

Lokalna policja opublikowała zdjęcia z akcji ratunkowej.

🚁 केदारनाथ हेली क्रैश 🚨 | SDRF टीम घटनास्थल जोरसी (गौरीकुंड से ऊपर) पर पहुँची — क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल चुका, सभी 7 शव बचाव टीम द्वारा रिकवर कर लिए गए | SDRF, NDRF व जिला पुलिस राहत कार्य में लगे | 🙏

#SDRFUttarakhand #HelicopterCrash pic.twitter.com/IlrP2xUiCH — SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) June 15, 2025 Rozwiń

"Wypadek śmigłowca w Rudraprayag to niezwykle tragiczne wydarzenie. Składam najgłębsze kondolencje rodzinom ofiar tej bolesnej tragedii. Modlę się, aby Bóg przyjął dusze zmarłych do siebie i dał siłę pogrążonym w żałobie rodzinom, by zniosły ten ogromny ból" - napisał w mediach społecznościowych Pushkar Singh Dham, główny minister stanu Uttarakhand.

Poinformował, że w siedzibie lokalnych władz "odbyło się spotkanie wysokiego szczebla ze wszystkimi odpowiednimi departamentami w celu dokładnego przeanalizowania tego wypadku".

Katastrofy lotnicze w Indiach

Świątynia w Kedarnath, poświęcona bóstwu Śiwa, leży na wysokości 3584 metrów nad poziomem morza. Latem pielgrzymują do niej dziesiątki tysięcy osób z całego kraju.

W maju na górzystej północy stanu Uttarakhand w podobnych okolicznościach doszło do wypadku, w którym zginął pilot i sześcioro pasażerów.

Z kolei 12 czerwca doszło do katastrofy samolotu Boeing 787 Dreamliner linii Air India. Maszyna spadła w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie w Indiach i uderzyła w hostel dla lekarzy. Leciała do lotniska Gatwick w Londynie. Na pokładzie samolotu Air India były 242 osoby, katastrofę przeżył jeden pasażer.