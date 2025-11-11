Katastrofa tureckiego samolotu wojskowego. Na pokładzie było 20 osób

Samolot Lockheed C-130 Hercules wystartował z Azerbejdżanu. Ministerstwo spraw wewnętrznych Gruzji przekazało, że rozbił się około 5 kilometrów od granicy Gruzji z Azerbejdżanem.
Według Ministerstwa Obrony Turcji, na pokładzie samolotu znajdowało się 20 osób. Resort przekazał w komunikacie zamieszczonym, że trwa akcja poszukiwawcza prowadzona we współpracy z władzami Gruzji. Tureckie media poinformowały, że wśród pasażerów samolotu byli obywatele Turcji i Azerbejdżanu.
Moment katastrofy widać na nagraniach w mediach społecznościowych.
- Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o katastrofie jednego z naszych samolotów wojskowych C-130. Niech Bóg zmiłuje się nad naszymi męczennikami - przekazał turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Jak dotąd nie wiadomo, ile osób zginęło.
Autorka/Autor: js/kab
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters