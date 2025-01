Jego żona napisała, że "lądują za 20 minut". "Reszta wiadomości nie została dostarczona"

Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk i spadł do rzeki Potomak w stolicy USA, Waszyngtonie. Jedną z pasażerek samolotu była żona Hamaada Razy, który czekał na jej przylot. Jak przekazał amerykańskim mediom, "modli się, żeby ktoś wyciągnął ją z rzeki". Pokazał również ostatnie wiadomości, które otrzymał od żony.

Mąż jednej z pasażerek: napisała, że lądują za 20 minut

Jedną z osób, które znajdowały się na pokładzie, była żona Hamaada Razy, który udzielił krótkiej wypowiedzi amerykańskim mediom. - Modlę się, żeby ktoś wyciągnął ją z rzeki. To wszystko, o co mogę się modlić. Modlę się do Boga - mówił.