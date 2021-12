Proces o zestrzelenie samolotu MH17. Prokuratura żąda dożywocia dla oskarżonych

Cztery osoby na ławie oskarżonych

Proces w sprawie zestrzelenia MH17

Proces rozpoczął się w marcu 2020 roku. Prokuratorzy powiedzieli wówczas, że jeśli sąd wyda wyrok, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby został on wykonany "czy to w Holandii, czy gdzie indziej". Na początku tego roku sąd wysłuchał wstrząsających zeznań krewnych ofiar, dzielących smutek z powodu utraty dzieci, rodziców i rodzeństwa. Wzywali oni "skorumpowaną" Rosję do odpowiedzialności za zbrodnię.