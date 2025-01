Jeden kontroler zamiast dwóch, śmigłowiec mógł zboczyć z trasy. Nowe ustalenia "NYT"

Śmigłowiec Black Hawk przed zderzeniem z samolotem pasażerskim Bombardier CRJ-700 mógł zboczyć z zatwierdzonej trasy - ujawnił dziennik "New York Times". Napisał, że helikopter leciał wyżej niż powinien, a dyżurny kontroler ruchu wykonywał w tym czasie pracę, którą zwykle wykonują dwie osoby.

Helikopter mógł zboczyć z trasy

Śmigłowiec mógł zboczyć z zatwierdzonej trasy przed katastrofą - podał w piątek "The New York Times" powołując się na cztery anonimowe źródła znające sprawę. Jak przekazał ten dziennik, wojskowy Black Hawk leciał wyżej, niż powinien przed zderzeniem z samolotem pasażerskim.

Szczegóły dotyczące ostatecznej lokalizacji śmigłowca UH-60 Black Hawk wykazały, że nie znajdował się on na zatwierdzonej trasie i leciał wyżej nad ziemią, przecinając ruchliwą przestrzeń powietrzną w pobliżu stolicy Stanów Zjednoczonych - napisał "NYT", powołując się na własne źródła.

Z raportu Federalnej Administracji Lotnictwa USA, jak podał "New York Times", wynika, że kontroler, który w środę wieczorem kierował ruchem śmigłowców na terenie lotniska, wydawał również polecenia startującym i lądującym. Zadania te zwykle wykonuje dwóch różnych kontrolerów.

Według osoby poinformowanej o harmonogramie pracy na lotnisku w Arlington, która nie była upoważniona do wypowiadania się publicznie, kontroler ruchu połączył te obowiązki przed godziną 21:30 i pozwolił odejść jednemu z dyspozytorów - napisał "The New York Times".