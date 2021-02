"Dwóch zmarło na stadionie na moich oczach". Setki robotników tracą życie, żeby piłkarski mundial się udał

Od 2010 roku, od kiedy Katar otrzymał prawo organizacji piłkarskiego mundialu, przy budowie infrastruktury z tym życie straciło ponad 6,5 tysiąca robotników z Azji Południowej, którzy przy tym pracowali - wynika ze śledztwa dziennika "The Guardian". Mistrzostwa świata w Katarze odbędą się w 2022 roku.

Od grudnia 2010 roku co tydzień w Katarze umiera średnio 12 robotników z Indii, Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu i Sri Lanki - wyliczyła brytyjska gazeta, opierając się na oficjalnych danych. W rzeczywistości liczba zmarłych podczas budowy stadionów i katarskiej infrastruktury może być znaczne wyższa.

Nepalscy robotnicy gnieździli się w małych pokojach, a z jednej ubikacji korzystało 200 osób. Pracodawca zabrał im paszporty i przestał płacić. - Nie mogę już tego znieść. Chciałbym już tylko wrócić do domu. Nawet nie mogę zadzwonić do rodziny w Nepalu. Gdyby tylko firma zapłaciłaby nam należne pieniądze - mówił Dil Prasad w nagraniu wideo.

"Klejnoty koronne" mistrzostw świata

Nagendra Yadav opowiadał, jak siedmiu robotników zostało pobitych w biurze firmy Tawasol związanej z budową stadionu Al Bayt. - Kiedy chorowaliśmy, nie mogliśmy zostać w łóżku. Karano nas, przetrzymując na zewnątrz w upale - opowiada. - Pracownicy opowiadali nam o warunkach pracy przy stadionie Al Bayt bez zapłaty, wstrzymywanej miesiącami. To pokazuje, jak łatwo jest wykorzystywać robotników budujących jeden z "klejnotów koronnych" mistrzostw świata - cytuje tygodnik "Nepali Times" wypowiedź dyrektora sekcji sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej Steve’a Cockburna z raportu organizacji Amnesty International. Raport opisuje przypadki zalegania z wypłatą sięgające 7 miesięcy.

"Żeby wyjechać do takiej pracy, robotnicy i tak płacą po kilka tysięcy dolarów pośrednikom"

Sushil Shrestha tłumaczy, że katarscy pracodawcy mogli nie płacić swoim pracownikom przez tzw. system kafala. - Nie można było zmienić pracodawcy, bo jest się do niego przywiązanym pozwoleniem na pracę. Wtedy może zrobić ci wszystko - zaznacza.

Sahiba Gill, amerykańska badaczka zajmująca się między innymi nepalskimi robotnikami migracyjnymi, w rozmowie podkreśla, że system kafala stawia pracowników w asymetrycznej relacji w stosunku do pracodawcy. - Żeby wyjechać do takiej pracy, robotnicy i tak płacą po kilka tysięcy dolarów pośrednikom - dodaje.

Pośrednik z Katmandu, z którym rozmawiał Polską Agencją Prasową, przyznał, że stawka wynosi około 2-4 tysiąca dolarów. Według dziennika "The Kathmandu Post" za pracę w policji katarskiej należy zapłacić agencji 6 tysięcy dolarów. W ostatniej dekadzie do Kataru wyjeżdżało 20-120 tysięcy Nepalczyków rocznie. Aż 25 procent PKB Nepalu pochodzi z przekazów pieniężnych przesyłanych do kraju przez robotników migracyjnych.