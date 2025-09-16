Nawrocki poruszył temat reparacji. Dla Berlina sprawa jest "definitywnie uregulowana"

- Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Berlinie z Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem.
- Podczas spotkania z prezydentem Niemiec została poruszona kwestia reperacji za II wojnę światową. Jak przekazała rzeczniczka Steinmeiera, podkreślił on, że dla Niemiec ta kwestia z prawnego punktu widzenia została definitywnie uregulowana.
- Do sprawy odniósł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
"Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana" - napisała Gammelin na portalu X. Takie stanowisko wyraził już wcześniej niemiecki rząd.
Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała Gammelin.
Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i "dodatkowo wzmocnić" wschodnią flankę NATO.
Rzeczniczka przekazała również, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.
Sikorski komentuje
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski skomentował, że "w sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne".
"W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" - dodał.
Wizyta Karola Nawrockiego w Niemczech
Nawrocki we wtorek złożył swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. W Berlinie rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
Wśród tematów rozmów - jak informował wcześniej Przydacz - miały być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne.
Ze stolicy Niemiec polski prezydent udaje się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak