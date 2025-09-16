Nawrocki poruszył temat reparacji. Dla Berlina sprawa jest "definitywnie uregulowana"

Karol Nawrocki powitany w Berlinie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Berlinie z Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem.

Podczas spotkania z prezydentem Niemiec została poruszona kwestia reperacji za II wojnę światową. Jak przekazała rzeczniczka Steinmeiera, podkreślił on, że dla Niemiec ta kwestia z prawnego punktu widzenia została definitywnie uregulowana.

Do sprawy odniósł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana" - napisała Gammelin na portalu X. Takie stanowisko wyraził już wcześniej niemiecki rząd.

Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała Gammelin.

Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i "dodatkowo wzmocnić" wschodnią flankę NATO.

Rzeczniczka przekazała również, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.

Sikorski komentuje

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski skomentował, że "w sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne".

"W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" - dodał.

Wizyta Karola Nawrockiego w Niemczech

Nawrocki we wtorek złożył swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. W Berlinie rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Wśród tematów rozmów - jak informował wcześniej Przydacz - miały być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne.

Ze stolicy Niemiec polski prezydent udaje się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.