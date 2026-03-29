Świat

"Prawdziwy wojownik", "potrzebujemy takich liderów". Nawrocki o Trumpie w USA

Karol Nawrocki
Nawrocki: Trump do prawdziwy przyjaciel Polski
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki w trakcie swojego przemówienia na konserwatywnej konferencji CPAC w Teksasie określił Donalda Trumpa jako "prawdziwego przyjaciela Polski". Prezydent określił też amerykańskiego przywódcę jako "prawdziwego wojownika" walczącego o "lepsze życie" dla Amerykanów.

Prezydent Karol Nawrocki przybył w piątek do Dallas w Stanach Zjednoczonych, aby uczestniczyć w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.]. W sobotę po godzinie 21 czasu polskiego przemawiał przed uczestnikami forum.

W trakcie swojego przemówienia Nawrocki mówił między innymi o wsparciu Trumpa wobec Europy Środkowo-Wschodniej i relacjach polsko-amerykańskich.

Nawrocki: Trump to rozumie

Nawrocki przekonywał, że południowo-wschodnia i środkowa Europa są "najszybciej rozwijającymi się regionami w Europie. - Zainwestowaliśmy miliardy euro w drogi, koleje oraz sieć infrastruktury. Robimy to, aby stworzyć silniejsze połączenia i lepsze możliwości dla 120 milionów ludzi Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej - mówił.

Źródło: PAP/Adam Warżawa

Dodał, że te państwa robią to, ponieważ "rozwinięty i niezawisły region nie może być kontrolowany siłą autorytarną". - Prezydent Donald Trump rozumie to - zapewnił Nawrocki.

Prezydent wspomniał też o spotkaniu w 2017 roku w ramach inicjatywy Trójmorza. To nieformalna inicjatywa polsko-chorwacka skupiająca kraje Europy środkowo-wschodniej, mające promować integrację infrastrukturalną i gospodarczą.

- Prezydent Trump był tam, aby tę inicjatywę wspierać. Wygłosił również jedno z najbardziej pamiętnych przemówień w naszej niedawnej historii. Wasz prezydent jest prawdziwym przyjacielem Polski - powiedział Nawrocki.

Nawrocki: Trump walczy o lepsze życie dla Amerykanów

Polski prezydent nazwał też amerykańskiego przywódcę "prawdziwym wojownikiem". - Prezydent Donald Trump walczy o lepsze życie dla Amerykanów. To niemalże 10 milionów Polaków, które Amerykę uczyniło swoim domem - ocenił Nawrocki, przekonując, że "potrzebujemy takich liderów", którzy "przekładają swoich ludzi nad wszystko inne".

- Gdy Polska i Ameryka stoją razem, wolność zwycięża. Gdy pamiętamy o naszych wartościach, wolność zwycięża. Gdy mamy odwagę, aby bronić tego, co jest ważne, wolność zwycięża - zakończył przemówienie Nawrocki.

