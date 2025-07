Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Skomplikowana operacja krok po kroku

Sławosz Uznański-Wiśniewski zajmuje miejsce w kapsule Źródło: NASA/Axiom Space

Dziś po godzinie 11 czasu polskiego kapsuła Dragon Grace z astronautami misji Ax-4, w tym Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim po 22-godzinnym locie wejdzie w ziemską atmosferę, a następnie zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Na jej pokładzie są także: Peggy Whitson (USA), Tibor Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shukla (Indie).

W poniedziałek o godzinie 13:15 statek Dragon odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Lądowanie kapsuły Dragon

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opisała, że już z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury około 1600 stopni Celsjusza. Tuż przed tą fazą kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety.

Sławosz Uznański-Wiśniewski Źródło: NASA

Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 kilometra nad Ziemią) i czterech głównych (około dwóch kilometrów na Ziemią).

Kapsułę wyłowi z oceanu statek należący - podobnie jak Dragon - do firmy SpaceX. Z jego pokładu śmigłowiec przetransportuje członków misji Ax-4 do Houston (Teksas, USA), a stamtąd samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy.

Co wiemy o polskim astronaucie

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS.

Misja Ax-4, której jest uczestnikiem, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później 26 czerwca kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do ISS.

Na stacji, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie oraz były transmitowane w internecie. POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 procentach.