Scholz: nikt nie powinien liczyć na to, że Rosja nie zaatakuje innych krajów

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odniósł się do inwazji Rosji na Ukrainę i kwestii poszerzenia NATO. Powiedział, że nikt nie powinien liczyć na to, że Rosja nie zaatakuje innych krajów. Wypowiedział te słowa po obradach niemieckiego rządu, w których uczestniczyły premierki Szwecji i Finladii. Oba te kraje - zadeklarował Scholz - mogą liczyć na poparcie Niemiec, jeśli zdecydują się przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego.