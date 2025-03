USA odrzuciły propozycję w sprawie rosyjskiej "floty cieni"

Kanada , która sprawuje tegoroczne rotacyjne przewodnictwo w G7, będzie gospodarzem przyszłotygodniowego szczytu ministrów spraw zagranicznych państw należących do tej grupy. W negocjacjach - mających na celu sformułowanie wspólnego oświadczenia w kwestiach morskich - USA naciskają na zaostrzenie stanowiska wobec Chin , przy jednoczesnym łagodzeniu języka w stosunku do Rosji - przekazała agencja.

USA naciskały na usunięcie słowa "sankcje"

USA nie tylko oprotestowały kanadyjską propozycję powołania grupy zadaniowej monitorującej naruszenia sankcji. Z projektu oświadczenia G7, do którego dotarł Bloomberg wynika, że Stany Zjednoczone naciskały na usunięcie słowa "sankcje", oraz sformułowania odnoszącego się do "możliwości Rosji do prowadzenia wojny" przeciwko Ukrainie.