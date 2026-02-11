Strzały w szkole. Co najmniej 10 osób nie żyje

Strzelanina w szkole w Tumbler Ridge w zachodniej Kanadzie

Do strzelaniny doszło w szkole średniej Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej Kanadzie. Zgłoszenie o strzałach w szkole wpłynęło na policję we wtorek około godziny 13.20 czasu lokalnego (godzina 22.20 w Polsce).

Na miejscu policjanci natrafili na kilkudziesięciu rannych oraz siedem ciał, wśród nich sprawczyni strzelaniny. Jak przekazała policja, "najprawdopodobniej zmarła ona wskutek rany zadanej samej sobie". Jedna osoba zmarła w drodze do szpitala, a kolejne dwa ciała znaleziono w domu mieszkalnym, który policja uważa za powiązany z zamachem.

Dwie osoby z zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejnych 25 rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kondolencje od premiera

Premier Kanady Mark Carney złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz podziękował służbom za ich pracę. "Jestem zdruzgotany dzisiejszą straszliwą strzelaniną w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Modlę się i składam najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich w wyniku tych straszliwych aktów przemocy" - napisał na X. "Łączę się z Kanadyjczykami pogrążonymi w żałobie razem z tymi, których życie zmieniło się dziś nieodwracalnie. Wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, aby chronić swoich współobywateli" - dodał.

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Tumbler Ridge to nieduża miejscowość położona u podnóża Gór Skalistych. Według spisu powszechnego z 2021 roku, liczy około 2400 mieszkańców.

To jedna z najkrwawszych strzelanin w Kanadzie. Strzelaniny w szkołach, w przeciwieństwie do jej południowego sąsiada, są tam rzadkością. Do najtragiczniejszej doszło w grudniu 1989 roku w Montrealu. Uzbrojony napastnik zabił wtedy 14 uczennic, a następnie popełnił samobójstwo.

