Świat

Strzały w szkole. Co najmniej 10 osób nie żyje

Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Strzelanina w szkole w Tumbler Ridge w zachodniej Kanadzie
10 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych podczas strzelaniny w szkole średniej w Tumbler Ridge w Kanadzie. Wśród 10 ofiar śmiertelnych jest napastniczka.

Do strzelaniny doszło w szkole średniej Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej Kanadzie. Zgłoszenie o strzałach w szkole wpłynęło na policję we wtorek około godziny 13.20 czasu lokalnego (godzina 22.20 w Polsce).

Na miejscu policjanci natrafili na kilkudziesięciu rannych oraz siedem ciał, wśród nich sprawczyni strzelaniny. Jak przekazała policja, "najprawdopodobniej zmarła ona wskutek rany zadanej samej sobie". Jedna osoba zmarła w drodze do szpitala, a kolejne dwa ciała znaleziono w domu mieszkalnym, który policja uważa za powiązany z zamachem.

Dwie osoby z zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejnych 25 rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Źródło: Google Maps

Kondolencje od premiera

Premier Kanady Mark Carney złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz podziękował służbom za ich pracę. "Jestem zdruzgotany dzisiejszą straszliwą strzelaniną w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Modlę się i składam najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich w wyniku tych straszliwych aktów przemocy" - napisał na X. "Łączę się z Kanadyjczykami pogrążonymi w żałobie razem z tymi, których życie zmieniło się dziś nieodwracalnie. Wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, aby chronić swoich współobywateli" - dodał.

Tumbler Ridge to nieduża miejscowość położona u podnóża Gór Skalistych. Według spisu powszechnego z 2021 roku, liczy około 2400 mieszkańców.

To jedna z najkrwawszych strzelanin w Kanadzie. Strzelaniny w szkołach, w przeciwieństwie do jej południowego sąsiada, są tam rzadkością. Do najtragiczniejszej doszło w grudniu 1989 roku w Montrealu. Uzbrojony napastnik zabił wtedy 14 uczennic, a następnie popełnił samobójstwo.

Opracowali Adam Styczek, Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: CBC News, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lester Balajadia / Shutterstock

KanadaKolumbia BrytyjskaStrzelanina
