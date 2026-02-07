Logo strona główna
Świat

Nastąpiła "pewnego rodzaju ewolucja" w sprawie Grenlandii

Nuuk, stolica Grenlandii
Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii
Źródło: Reuters
Francja i Kanada otworzyły swoje konsulaty na Grenlandii. Eksperci uznają to za dyplomatyczny sukces władz wyspy. Jak mówią, nowe placówki mają być wyrazem solidarności z Grenlandczykami, ale też sposobem na zabezpieczeniem interesów Paryża i Ottawy w obliczu roszczeń Stanów Zjednoczonych.

Składająca wizytę w Nuuk szefowa MSZ Kanady Anita Anand podkreśliła, że jej kraj będzie dążyć do "zacieśnienia współpracy z Grenlandią w zakresie rozwoju gospodarczego, transportu lotniczego i więzi między obywatelami".

Kanada zaznacza swą obecność na Grenlandii

- Jednym z ważnych zadań konsulatu będzie wspieranie dobrych relacji między Inuitami w Kanadzie oraz na Grenlandii - powiedziała Anand w rozmowie z dziennikarzami.

Inuici to rdzenna ludność Grenlandii, zamieszkująca również arktyczne tereny Kanady. W czwartek kanadyjscy przedstawiciele tej społeczności przylecieli samolotem na otwarcie konsulatu. Z okazji tego wydarzenia do portu zawinął statek kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej.

Nuuk, stolica Grenlandii
Nuuk, stolica Grenlandii
Źródło: PAP

Anand zapewniła, że Kanada przyłączy się do planowanej przez NATO misji Arktyczna Straż (Arctic Sentry), mającej wzmocnić obronność Grenlandii. Obowiązki konsula Kanady pełnić będzie Julie Croteau do czasu powołania docelowego dyplomaty.

Francja z przedstawicielstwem na Grenlandii

W piątek w Nuuk oficjalnie zaczął działać również konsulat Francji. Misję konsula generalnego pełni były ambasador Francji w Wietnamie Jean-Noel Poirier. Dyplomata w latach 2005-08 kierował departamentem Azji Północnej w MSZ Francji. Był doradcą byłego szefa MSZ Francji Huberta Vedrine'a. Dwa razy (w latach 2008-11 i 2017-25) Poirier podejmował karierę w biznesie.

Według ambasadora Francji w Danii Christophe'a Parisot francuska obecność dyplomatyczna na Grenlandii ma związek z wypowiedziami prezydenta USA o konieczności przejęcia tej wyspy.

- Francja staje po stronie integralności Grenlandii, Królestwa Danii, NATO i opartego na zasadach porządku świata - powiedział Parisot w rozmowie z duńskim nadawcą publicznym DR.

Francja chce współpracować z Grenlandią w sprawie surowców, badań naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi, a także turystyką.

Do Nuuk udał się w piątek również szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen, jednak z powodu problemów technicznych samolotu spóźnił się na uroczystość otwarcia konsulatu Kanady.

Kanadyjskie przedstawicielstwo dyplomatyczne mieści się w budynku konsulatu Islandii, w najstarszej części miasta. Natomiast francuski konsulat mieści się w centrum miasta.

Nastąpiła "pewnego rodzaju ewolucja"

W Nuuk znajdowały się dotąd konsulaty USA i Islandii, a także przedstawicielstwo Unii Europejskiej.

Według prof. Rasmusa Leandera Nielsena, szefa Centrum Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Grenlandzkim, otwarcie nowych konsulatów jest wyrazem solidarności Kanady i Francji w obliczu amerykańskich roszczeń, a także zabezpieczeniem interesów tych krajów. Ponadto świadczy o sukcesie dyplomacji władz Grenlandii.

- Grenlandia ma również przedstawicielstwa dyplomatyczne w Brukseli, Waszyngtonie, a także w Kanadzie, mówi się o otwarciu konsulatu w Oslo - podkreślił Leander Nielsen w rozmowie z międzynarodowymi mediami.

Podobnie na tym samym spotkaniu wypowiedział się prof. Jeppe Strandsbjerg, również z Uniwersytetu Grenlandzkiego, który zauważył, że nastąpiła "pewnego rodzaju ewolucja stanowiska państw w sprawie Grenlandii".

- Grenlandia rozwinęła zdolność do nawiązywania relacji zagranicznych, władze w Nuuk bardzo doceniają wsparcie, jakie napłynęło z Europy i całego świata - powiedział Strandsbjerg. Dodał, że tendencja ta wpłynie na stosunki Grenlandii z Danią, formalnie to rząd w Kopenhadze odpowiada za stosunki międzynarodowe Grenlandii.

Opracowanie: Adam Styczek, Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

