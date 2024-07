Jordan Bardella na czele Patriotów dla Europy. W szeregach Orban i Babisz

Przewodniczący skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella stanął na czele Patriotów dla Europy - nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Na stanowisko wybrano go zaledwie dzień po tym, jak jasne stało się, że kierowana przez niego partia nie przejmie władzy we Francji. Grupa, której przewodniczy 28-latek, będzie trzecią najliczniejszą w europarlamencie. Powstała z inicjatywy premiera Węgier Viktora Orbana i lidera czeskiej partii ANO Andreja Babisza.

Europosłowie francuskiego Zjednoczenia Narodowego (RN) dołączyli do utworzonej w czerwcu, skrajnie prawicowej grupy europarlamentarnej Patrioci dla Europy. Jej przewodniczącym został lider RN Jordan Bardella. Decyzja w tej sprawie zapadła w poniedziałek, zaledwie dzień po publikacji sondażowych wyników drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji , które pogrzebały nadzieję skrajnej prawicy na przejęcie władzy w kraju - pisze BBC. Według Politico "Bardella został wybrany na przewodniczącego na spotkaniu w Brukseli, trwającym mniej niż 20 minut".

Jak zauważa brytyjski nadawca, dołączenie Zjednoczenia Narodowego do Patriotów dla Europy Bardella nieoficjalnie zapowiedział już w niedzielę. Wówczas nie wskazał jednak wprost, o jakiej grupie mowa. Stwierdził jedynie, że będzie to "duża grupa", która wpłynie na "równowagę sił w Europie" poprzez "odrzucenie napływu migrantów, represyjnej ekologii i przejmowania suwerenności".

Jordan Bardella przewodniczącym Patriotów dla Europy

Grupa Patrioci dla Europy została założona w czerwcu. Powstała z inicjatywy premiera Węgier Viktora Orbana, przewodniczącego skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii Herberta Kickla i lidera czeskiej, populistycznej partii ANO Andreja Babisza. Od tego czasu, poza członkami RN, dołączyli do niej też eurodeputowani włoskiej Ligii, austriackiej Partii Wolności, holenderskiego PVV, hiszpańskiego VOX, belgijskiego Interesu Flamandzkiego, portugalskiej Chegi, Duńskiej Partii Ludowej, greckiego Głosu Rozsądku, łotewskiej partii Łotwa Pierwsza i czeskiego ugrupowania o nazwie Przysięga i Zmotoryzowani.

Wielkimi nieobecnymi Patriotów dla Europy pozostają partie Bracia Włosi oraz AfD. Pierwsza z nich należy do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Seria skandali, w jaką uwikłała się druga, sprawia, że jej przynależność do istniejących już grup pozostaje wątpliwa. Najwięcej członków do grupy wprowadziły kolejno francuskie Zjednoczenie Narodowe (30), węgierski Fidesz (11) i włoska Liga (8). Łącznie ma ona obecnie 84 eurodeputowanych i jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim. Pod tym względem wyprzedzają ją jedynie centroprawicowa grupa Europejskiej Partii Ludowej i centrolewicowa grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.