"Zniknął z radaru". Współpracownicy o końcu kadencji Joe Bidena

"Wydaje się, że Trump już jest prezydentem"

"Wszystko, co zrobił w ciągu ostatniego roku, zaszkodziło partii"

W ostatnim czasie prezydent USA unikał pytań o to, co poszło nie tak w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie i dokąd powinni teraz zmierzać demokraci. Niektórzy współpracownicy Bidena przyznali, że jest on nieobecny w szerokich dyskusjach na temat prezydentury Trumpa i przyszłości Partii Demokratycznej. Wskazali przy tym na dwa główne powody powściągliwości prezydenta: przekonanie samego Bidena, że "niewielu chce go słuchać", oraz poczucie, że "niewiele zawdzięcza partii, która bezceremonialnie go odsunęła".