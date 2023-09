"Wiem tylko, że przeżyłem". George W. Bush skomentował swoje zdjęcie z Prigożynem

George W. Bush w niedzielę przemawiał na konferencji Yalta European Strategy (YES) w Kijowie za pośrednictwem łącza wideo. Jak podaje dziennik "Kyiv Post", były prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował zdjęcie z Jewgienijem Prigożynem po tym, jak został zapytany, czy wiadomość o śmierci szefa rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera w katastrofie lotniczej jest dla niego "szokująca". - Zszokowało mnie to, że widziałem zdjęcie ze szczytu G8 w Petersburgu, gdzie Prigożyn był osobą serwującą mi posiłki - odpowiedział Bush. - On był szefem kuchni. Wiem tylko, że przeżyłem - dodał.

George W. Bush o rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Podczas kijowskiej konferencji Bush odniósł się także m.in. do inwazji Rosji na Ukrainę, mówiąc, że nie jest ona "ostatnim krokiem Putina". - On chce mieć wielkie imperium. Nadszedł czas, by go powstrzymać - powiedział polityk. - Nie powinniśmy, tylko dlatego, że jesteśmy zmęczeni, żądać od Ukraińców oddania części terytorium najeźdźcy - zaznaczył.