Jest data kolejnych rozmów w sprawie Ukrainy

1119 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff poinformował, że w niedzielę w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej odbędą się kolejne negocjacje poświęcone zakończeniu wojny na Ukrainie. Co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent USA Donald Trump komentował swoją rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. "Była bardzo dobra i produktywna" - napisał na platformie Truth Social. Dodał, że zgodzili się co do zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną oraz co do tego, że będą współpracować nad całkowitym zawieszeniem broni.