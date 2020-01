Nie żyje przewodniczący czeskiego Senatu

Przewodniczący czeskiego Senatu w poniedziałek rano poczuł się źle w swoim biurze w Cieplicach. Został przewieziony do lokalnego szpitala, a następnie do szpitala w Ujściu nad Łabą, gdzie zmarł. Rzecznika izby Sue Nguyen nie przekazała szczegółów, co konkretnie było przyczyną śmierci 72-letniego polityka.