Japonia zdecydowała. Po 15 latach rządząca partia może stracić władzę

W Japonii odbyły się w niedzielę wybory do Izby Reprezentantów, czyli niższej izby parlamentu. Pierwsze sondażowe wyniki wskazują, że chociaż rządząca konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) zdobyła najwięcej mandatów, to może nie stworzyć większości. LDP od swojego powstania w latach 50. straciła władzę tylko dwukrotnie, ostatni raz w 2009 roku. Utrata władzy oznaczałaby, że urzędujący premier Shigeru Ishiba byłby najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii kraju.

Według tego nadawcy Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) premiera Shigeru Ishiby, która rządziła Japonią przez niemal całą jej powojenną historię, oraz jej mniejszy partner koalicyjny Komeito, będą miały 192 z 465 miejsc w niższej izbie parlamentu. Byłby to najgorszy wynik wyborów od czasu, gdy koalicja na krótko straciła władzę w 2009 roku.

Ostatni raz stracili władzę 15 lat temu, teraz znów może się to stać

Według analityków najwięcej głosów, w porównaniu z poprzednimi wyborami, zyska Konstytucyjna Partia Demokratyczna, ale nie na tyle dużo, by stworzyć nowy rząd. Wynika to z faktu, że mniejsze partie opozycyjne są zbyt podzielone, by wejść w szerszą koalicję.