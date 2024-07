Czym jest chikan - molestowanie w miejscach publicznych

Proceder polegający na obmacywaniu obcych osób bez ich zgody w miejscach publicznych nazywany jest w Japonii chikan. Zazwyczaj dochodzi do tego w pociągach, które każdego dnia transportują miliony pasażerów, a w godzinach szczytu są szczególnie zatłoczone. Około 2/3 respondentów przyznało, że padło ofiarą tego zjawiska właśnie w pociągu, w czasie szczytu komunikacyjnego rano lub wieczorem. Niektórzy stwierdzili, że przydarzyło im się to wielokrotnie.

W Japonii przypadki chikan policji zgłaszane są jednak rzadko. Według statystyk w 2023 roku zatrzymano prawie 2 tys. osób podejrzanych o takie działanie. Jednak aż 80 proc. badanych w sondażu przyznało, że nie zgłosiło policji, że padło ofiarą obmacywania, co sugeruje, że sprawców i ofiar może być dużo więcej. W dodatku znaczna część pytanych stwierdziła, że nie zdawała sobie sprawy z powagi tego, co się zdarzyło lub uważała, że nie warto informować służb. - Musimy nadal edukować ludzi o tym, że molestowanie to poważne przestępstwo - podkreślił rzecznik rządu w rozmowie z CNN.