Plac Świętego Piotra w ciszy i skupieniu. Modlitwa za papieża

- Od dzisiejszego wieczoru także my chcemy przyłączyć się do tej modlitwy, tu w jego domu odmawiając różaniec - dodał sekretarz stanu.

We wprowadzeniu do modlitwy za Franciszka kardynał Parolin powiedział, że "zawierzamy go wstawiennictwu Najświętszej Maryi". - Niech wspiera go w momencie choroby i próby i pomoże mu szybko odzyskać zdrowie - dokończył.