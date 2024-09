Izrael zamknął przejścia graniczne z Jordanią po zamachu

Zamachowiec otworzył ogień w niedzielę nad ranem do pracowników punktu granicznego na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Wskutek odniesionych ran na miejscu zginęło trzech mężczyzn w średnim wieku.

Izraelska policja, nie podając szczegółów, oznajmiła, że zamachowiec zginął. Portal Times of Israel napisał, że sprawca był kierowcą ciężarówki z Jordanii i otworzył ogień po zbliżeniu się do punktu granicznego.

Zamknięte przejścia graniczne

Poza przejściem Allenby są to punkty w pobliżu położonego na południu Izraela miasta Ejlat oraz Bet Sze’an na północy kraju. "Przejścia graniczne pozostaną zamknięte do odwołania" - podały izraelskie władze, cytowane przez Times of Israel.