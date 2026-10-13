Świat Izrael wprowadza ograniczenia dla linii lotniczych. W związku z próbą zamachu Oprac. Adam Styczek |

Incydent na pokładzie samolotu. Media: jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dmitry Pistrov / Shutterstock

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Izrael poinformował zagraniczne linie lotnicze, że nie dopuści do lotów do Tel Awiwu członków załóg posiadających obywatelstwo wybranych 31 państw - przekazał w poniedziałek izraelski portal Walla.

Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. Według branżowego portalu Paddle Your Own Kanoo, na który powołał się Walla, zakaz obejmuje także osoby posiadające obywatelstwo państwa zachodniego - w przypadku, gdy są one również obywatelami kraju objętego restrykcjami.

Port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie Źródło zdjęcia: Dmitry Pistrov / Shutterstock

Na liście znalazły się głównie państwa nieutrzymujące stosunków dyplomatycznych z Izraelem, najczęściej kraje z przewagą ludności muzułmańskiej: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Brunei, Komory, Kuba, Dżibuti, Indonezja, Iran, Irak, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Malediwy, Mali, Mauretania, Niger, Korea Północna, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja, Wenezuela i Jemen.

Według doniesień mediów amerykańskie linie United Airlines rozesłały już wewnętrzne memorandum, informujące załogi o nowych ograniczeniach. Podobne instrukcje miały otrzymać także inne zagraniczne linie obsługujące połączenia z Izraelem.

Decyzja jest następstwem próby zamachu z 30 września na pokładzie samolotu flydubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich mediów drugi pilot, Omańczyk Hamam al-Hammami, zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną, by rozbić ją na lotnisku Ben Guriona. Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących poza służbą.