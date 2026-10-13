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Świat

Izrael wprowadza ograniczenia dla linii lotniczych. W związku z próbą zamachu

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Port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie
Incydent na pokładzie samolotu. Media: jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dmitry Pistrov / Shutterstock
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Piloci i personel pokładowy posiadający obywatelstwo jednego z 31 państw nie będą mogli wykonywać lotów do Tel Awiwu - zdecydowały izraelskie władze. Portal Walla zwrócił uwagę, że zakaz dotyczy również członków załóg posiadających podwójne obywatelstwo. Decyzję podjęto po udaremnionej próbie zamachu na samolot linii Flydubai.

Izrael poinformował zagraniczne linie lotnicze, że nie dopuści do lotów do Tel Awiwu członków załóg posiadających obywatelstwo wybranych 31 państw - przekazał w poniedziałek izraelski portal Walla.

Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. Według branżowego portalu Paddle Your Own Kanoo, na który powołał się Walla, zakaz obejmuje także osoby posiadające obywatelstwo państwa zachodniego - w przypadku, gdy są one również obywatelami kraju objętego restrykcjami.

Port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie
Port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie
Źródło zdjęcia: Dmitry Pistrov / Shutterstock

Na liście znalazły się głównie państwa nieutrzymujące stosunków dyplomatycznych z Izraelem, najczęściej kraje z przewagą ludności muzułmańskiej: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Brunei, Komory, Kuba, Dżibuti, Indonezja, Iran, Irak, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Malediwy, Mali, Mauretania, Niger, Korea Północna, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja, Wenezuela i Jemen.

Według doniesień mediów amerykańskie linie United Airlines rozesłały już wewnętrzne memorandum, informujące załogi o nowych ograniczeniach. Podobne instrukcje miały otrzymać także inne zagraniczne linie obsługujące połączenia z Izraelem.

Decyzja jest następstwem próby zamachu z 30 września na pokładzie samolotu flydubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich mediów drugi pilot, Omańczyk Hamam al-Hammami, zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną, by rozbić ją na lotnisku Ben Guriona. Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących poza służbą.

Źródło: PAP
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Tagi:
IzraelLotnictwoTel Awiwsamoloty
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