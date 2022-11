Wstępne wyniki wyborów w Izraelu. Były premier może wrócić do władzy

W Izraelu odbyły się we wtorek piąte w ciągu niecałych czterech lat wybory parlamentarne. Według danych exit poll, na które powołuje się Reuters, blok partii skupionych wokół byłego premiera Benjamina Netanjahu zdobył 62 miejsca w 120-osobowym Knesecie. Oznacza to, że uzyskał minimalną większość parlamentarną.

Jeszcze przed ogłoszeniem wstępnych wyników prognozowano, że partia Likud byłego premiera Benjamina Netanjahu zdobędzie najwięcej miejsc w nowym parlamencie, jednak że spodziewano się, że nie osiągnie 61 miejsc potrzebnych do uzyskania większości w 120-osobowym Knesecie.

Rozpad koalicyjnego rządu

W izraelskim parlamencie partie prawicowe mają większość około 70 ze 120 posłów, ale stabilna koalicja jest trudna do osiągnięcia, ponieważ część polityków bliskich ideologicznie Netanjahu odmawia wejścia do kierowanego przez niego rządu.

Jaki będzie układ politycznej sceny w Izraelu?

Powrót do władzy Netanjahu może zależeć jednak od skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła) Itamara Ben Gwira, która należy do bloku Religijnego Syjonizmu i jest jedną z najbardziej fanatycznych grup w kraju. Zyskujący coraz większą popularność Ben Gwir opowiada się za wypędzeniem "nielojalnych" Arabów z Izraela i terytoriów okupowanych oraz wzywa Izrael do zaanektowania całego Zachodniego Brzegu zamieszkanego przez około trzy miliony Palestyńczyków.