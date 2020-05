UE chce powstrzymać Izrael przed aneksją części Zachodniego Brzegu

Cel: odwieść Izrael od aneksji

Król Jordanii: aneksja części Zachodniego Brzegu grozi konfliktem

W piątek na łamach niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" ukazał się wywiad z królem Jordanii Abdullahem II. Monarcha mówi w nim, że dokonanie przez Izrael planowanej aneksji części Zachodniego Brzegu, w tym całej Doliny Jordanu, grozi "wielkim konfliktem". "Przywódcy, którzy forsują jednopaństwowe rozwiązanie (konfliktu na Bliskim Wschodzie) nie rozumieją, co by ono oznaczało" - twierdzi Abdullah II. "Co by się stało, gdyby rozpadła się Autonomia Palestyńska? Byłoby więcej chaosu i ekstremizmu w całym regionie. Gdyby Izrael dokonał aneksji Zachodniego Brzegu w lipcu, doprowadziłoby to do wielkiego konfliktu z Haszymidzkim Królestwem Jordanii" - ostrzegł monarcha. Associated Press przypomina, że Jordania jest bliskim sojusznikiem Zachodu i jednym z dwóch państw arabskich, które podpisało układ pokojowy z Izraelem. Abdullah II odmówił odpowiedzi na pytanie, czy aneksja części Zachodniego Brzegu doprowadziłaby do zerwania tego traktatu. "Nie chcę grozić i tworzyć atmosfery konfliktu, ale rozważamy wszystkie opcje. Zgadzamy się z wieloma krajami w Europie i wspólnocie międzynarodowej, które uznają, że prawo siły nie powinno być stosowane na Bliskim Wschodzie" - oznajmił król.