Netanjahu: Nie zgodzimy się na zawieszenie broni. To czas wojny

Nie zgodzimy się na zawieszenie broni w Strefie Gazy po ataku przeprowadzonym przez Hamas 7 października. Będziemy dalej dążyć do zniszczenia tej organizacji – oświadczył w poniedziałek izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodał, że "to czas wojny".

- Wezwania do zawieszenia broni to wezwania, by Izrael skapitulował przed Hamasem, skapitulował przed terrorem i barbarzyństwem. To się nie stanie. Panie i panowie, Biblia mówi, że jest czas pokoju i czas wojny. To jest czas wojny – powiedział cytowany przez portal Times of Israel.