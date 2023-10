Eksplozje i kłęby dymu nad Strefą Gazy. Rzecznik izraelskiej armii: nasi żołnierze i czołgi już tam są

"The New York Times" w rozmowie z rzecznikiem izraelskiej armii ustalił, że część izraelskich wojsk wkroczyła do Strefy Gazy. – Nasi żołnierze i czołgi znajdują się w Strefie Gazy. Strzelają i działają – powiedział mjr Nir Dinar. – Ale wczoraj nasi żołnierze i czołgi również byli w Gazie – dodał, unikając odpowiedzi na pytanie, czy to, co dzieje się w Strefie Gazy, to początek izraelskiej ofensywy lądowej.