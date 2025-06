Trump: Izrael i Iran zgodziły się na całkowite zawieszenie broni

Trump: chce widzieć Iran bez broni atomowej Źródło: TVN24, CNN

"Gratulacje dla wszystkich! Izrael i Iran w pełni uzgodniły, że nastąpi całkowite i kompletne zawieszenie broni (za około 6 godzin, kiedy Izrael i Iran zakończą trwające, ostatnie misje!), na 12 godzin, po czym wojna zostanie uznana za zakończoną!" - napisał Trump na portalu Truth Social.

Ze słów Trumpa wynika, że rozejm ma się zacząć od 12-godzinnej przerwy w działaniach zbrojnych Iranu, a następnie podobny okres rozpocznie Izrael, po czym "po 24 godzinach Świat przywita oficjalne zakończenie wojny dwunastodniowej".

"Zakładając, że wszystko zadziała tak, jak powinno, a tak będzie, chciałbym pogratulować obu krajom, Izraelowi i Iranowi, posiadania Wytrzymałości, Odwagi i Inteligencji, aby zakończyć to, co powinno być nazywane 'WOJNĄ 12-DNIOWĄ'. To wojna, która mogła trwać latami i zniszczyć cały Bliski Wschód, ale tak się nie stało i nigdy się nie stanie!" - napisał Trump.

