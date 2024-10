Izrael "nie daje gwarancji", że nie zaatakuje obiektów nuklearnych w Iranie

Izrael nie dał USA gwarancji, że nie zaatakuje nuklearnych obiektów w Iranie - powiedział wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu. Do powściągliwości w odwecie wobec Iranu wezwał amerykański prezydent Joe Biden.

- Mamy nadzieję i spodziewamy się zobaczyć trochę mądrości, a także siły, ale jak wiecie, nie ma żadnych gwarancji - powiedział. Dodał, że trudno przewidzieć, czy Izrael wykorzysta rocznicę ataków Hamasu z 7 października do odwetu. - Sądzę, że w pewnym sensie chcieliby uniknąć siódmego (ataku w rocznicę - red.), więc moim zdaniem, jeśli coś się wydarzy, to prawdopodobnie przed lub po - ocenił niewymieniony z nazwiska urzędnik. Wskazywał na trwające od prawie roku wysiłki USA, aby zapobiec przekształceniu się konfliktu w większą wojnę. - Teraz to jest na krawędzi - stwierdził.