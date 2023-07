Czołowe izraelskie gazety miały dziś czarną pierwszą stronę

Izraelski parlament przyjął w poniedziałek jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Sędziowie mogli do tej pory uchylać decyzje rządu, jeśli uznali je za "nieracjonalne", czyli nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego.

Jest to jeden z kilku elementów zmian, które rząd Benjamina Netanjahu próbuje wprowadzić, mimo że państwo żydowskie jest targane bezprecedensową falą protestów od ponad pół roku.

Czarne pierwsze strony izraelskich gazet

We wtorek rano na pierwszych stronach czołowych izraelskich gazet pojawiły się czarne plansze z niewielkim białym napisem: "Czarny dzień dla izraelskiej demokracji".

"Jerusalem Post" wyjaśnia, że są to reklamy wykupione przez grupę protestacyjną składającą się z firm z branży wysokiej technologii. Portal dodaje, że na górze czarnej planszy małym drukiem umieszczono napis: "reklama".

Premier wzywa opozycję do rozmów

W poniedziałek Netanjahu w telewizyjnym orędziu podkreślił, że "do ostatniej chwili" starano się osiągnąć porozumienie w sprawie ustawy. Dodał, że sądy w Izraelu pozostaną niezależne. Odnosząc się do reszty przepisów dotyczących reformy powiedział, że koalicja podejmie w najbliższych dniach rozmowy z opozycją, aby do końca listopada osiągnąć porozumienie.