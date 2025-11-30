Netanjahu prosi o ułaskawienie

Benjamin Netanjahu chce ułaskawienia Źródło: Reuters

Biuro Icchaka Hercoga przekazało, że "jest to niezwykły wniosek, który niesie ze sobą istotne konsekwencje". "Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich opinii prezydent rozpatrzy wniosek w sposób odpowiedzialny i szczery" - głosi komunikat, cytowany przez agencję Reuters.

Netanjahu w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu, przekonywał, że "natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego".

Premier podkreślił, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak "rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego".

Toczący się proces

Od 2000 roku przeciwko Netanjahu toczy się proces o korupcję. Prokuratura zarzuca premierowi łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w trzech oddzielnych sprawach karnych.

Wszystkie te sprawy są związane z relacjami między politykiem i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że Netanjahu wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.

Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia, określając proces jako polityczną nagonkę.

