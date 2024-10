Izrael uderzył w gęsto zaludnione centrum Bejrutu, wielu zabitych i rannych

W czwartkowych izraelskich atakach na centrum Bejrutu zginęły co najmniej 22 osoby, a 117 zostało rannych – podało ministerstwo zdrowia Libanu. Agencja Reutera podała, powołując się na libańskie służby bezpieczeństwa, że celem ataków był jeden z wysokich rangą przedstawicieli Hezbollahu.

Resort zastrzegł, że jest to wstępny bilans ofiar i zaapelował o oddawanie krwi potrzebnej rannym. Media zwracają uwagę, że ataki przeprowadzono na gęsto zaludnione centrum miasta, które wcześniej nie było bombardowane przez Izrael .

Agencja AP poinformowała, że doszło do dwóch ataków: pierwszy z nich zniszczył dolną część ośmiopiętrowego budynku mieszkalnego w dzielnicy Ras al-Naba, po drugim całkowicie zawalił się jeden z budynków w dzielnicy Burdż Abi Hajdar.

Atak na przywódców Hezbollahu

Reuters również zwrócił uwagę na to, że tym razem Izrael uderzył w dzielnice Bejrutu, które nie były wcześniej atakowane. Celem jednego z nalotów był prawdopodobnie jeden z wysokich rangą przywódców Hezbollahu - napisała agencja Reutera, powołując się na źródła w libańskim aparacie bezpieczeństwa.

Zawaliły się co najmniej dwa budynki, nad miastem widać dwa słupy dymu, było słychać co najmniej trzy głośne eksplozje - relacjonowała agencja AFP, która wyliczyła, że był to trzeci izraelski atak na centrum Bejrutu od początku obecnej kampanii.