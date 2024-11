Na listach wyborczych w jutrzejszych wyborach parlamentarnych na Islandii znalazło się kilku Polaków. W tym kraju Polacy stanowią największą grupę migrantów - sześć procent całej populacji. Rozpisanie wyborów do Althingu, który jest najstarszym parlamentem na świecie, było konieczne po niedawnym rozpadzie koalicji rządzącej.

W sobotę na Islandii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarnej, których rozpisanie było konieczne po rozpadzie koalicji rządzącej. Według kalendarza wyborczego, Islandczycy mieli do urn pójść dopiero jesienią przyszłego roku.

Mieszkańcy tego nordyckiego państwa wybiorą 63 przedstawicieli do najstarszego na świecie parlamentu - jednoizbowego Althingu z 930 roku . Sondaże dają zwycięstwo opozycyjnemu socjaldemokratycznemu Sojuszowi, który według nich może liczyć na około 22 proc. poparcia.

Rządowa koalicja się rozpadła. W tle spory o migrację, wieloryby czy zasoby naturalne

Trójpartyjna, egzotyczna koalicja rządziła Islandią od 2017 roku. Rząd podał się do dymisji w październiku na skutek wewnętrznych nieporozumień, m.in. na tle polityki migracyjnej, prawa do korzystania z zasobów naturalnych oraz sporu o wydanie pozwolenia na połów wielorybów.

Jest niemal pewne, że prowadzący w sondażach Sojusz będzie musiał utworzyć koalicję z innymi siłami politycznymi. Do parlamentu mogą wejść jeszcze Partia Centrum, Partia Ludowa, Socjaliści oraz Partia Piratów. Popularność opozycji wynika przede wszystkim z krytyki liberalnej polityki gospodarczej rządu. Sojusz obiecuje poprawę dostępności do służby zdrowia oraz tanich mieszkań. Rozwój turystyki znacznie zwiększył ceny nieruchomości.

Dodał, że kwestia ograniczeń nie dotyczy Polaków, którzy "przyczynili i przyczyniają się do wzrostu zasobności Islandii".

Polacy na listach wyborczych

Na Islandii Polacy stanowią największą grupę narodową (ok. 23 tys., czyli sześć procent całej populacji). Kilku Polaków znalazło się na listach wyborczych różnych partii w sobotnich wyborach.

Aby wystartować w wyborach oraz mieć prawo do głosowania należy posiadać islandzkie obywatelstwo. Największe szanse na zdobycie mandatu ma startujący z Odrodzenia były parlamentarzysta Althingu oraz przewodniczący Rady Reykjaviku Paweł Bartoszek.

Lokale do głosowania otwarte będą od godz. 9 lokalnego czasu do 22 (od 8 do 21 czasu polskiego). Głosowanie przedterminowe trwa od 7 listopada. Islandzka Państwowa Komisja Wyborcza spodziewa się, że trudne warunki atmosferyczne mogą utrudnić głosowanie w niektórych punktach.