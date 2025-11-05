Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Iran uwolnił dwóch Francuzów. Byli więzieni przez ponad trzy lata

Teheran, stolica Iranu
Śmidowski: Iran zawsze był krajem, który cechowała pewna samotność strategiczna
Źródło: TVN24
Władze Iranu uwolniły z więzienia dwoje obywateli francuskich, którzy zostali skazani za szpiegostwo i przebywali w zakładzie karnym przez ponad trzy lata - poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Uwolnieni Cecile Kohler i Jacques Paris są w drodze do ambasady Francji w Teheranie.

"Cécile Kohler i Jacques Paris, uwięzieni od trzech lat w Iranie, opuścili więzienie Evin i udali się do ambasady Francji w Teheranie" - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron na serwisie X. Jest to pierwszy etap i "nadal trwa dialog (z Iranem), aby umożliwić powrót (tych dwóch osób) do Francji najszybciej, jak to możliwe" - dodał.

Szef MSZ Jean-Noel Barrot dodał później, że Kohler i Paris są już w ambasadzie. Minister powiedział na antenie telewizji francuskiej, że oboje czują się dobrze i zapowiedział dalsze starania o ich ostateczne uwolnienie.

Iran uwolnił dwóch Francuzów

Cecile Kohler, która jest nauczycielką oraz jej partner Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 r. podczas podróży turystycznej do Iranu pod zarzutem szpiegostwa. 14 października br. zostali skazani na surowe kary więzienia, przy czym media irańskie nie podały nazwisk skazanych.

Francja wielokrotnie oskarżała Iran o arbitralne przetrzymywanie Kohler i Parisa, trzymanie ich w ciężkim więzieniu Ewin w Teheranie w warunkach zbliżonych do tortur i uniemożliwianie im uzyskania odpowiedniej ochrony konsularnej. Iran zaprzeczał tym oskarżeniom.

Teheran zaś oskarżył Francję o arbitralne zatrzymanie Mahdieh Esfandiari, irańskiej studentki mieszkającej we Lyonie, która została aresztowana w tym roku za antyizraelskie wpisy w mediach społecznościowych.

Iran zasygnalizował we wrześniu możliwość porozumienia w sprawie uwolnienia dwojga Francuzów w zamian za Esfandiari. Media w Iranie przekazały wypowiedź przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych, który powiedział, że Esfandiari przygotowuje się do wymiany więźniów.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Iran Francja Emmanuel Macron
