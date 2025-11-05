Śmidowski: Iran zawsze był krajem, który cechowała pewna samotność strategiczna Źródło: TVN24

"Cécile Kohler i Jacques Paris, uwięzieni od trzech lat w Iranie, opuścili więzienie Evin i udali się do ambasady Francji w Teheranie" - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron na serwisie X. Jest to pierwszy etap i "nadal trwa dialog (z Iranem), aby umożliwić powrót (tych dwóch osób) do Francji najszybciej, jak to możliwe" - dodał.

Soulagement immense !



Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran.



Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szef MSZ Jean-Noel Barrot dodał później, że Kohler i Paris są już w ambasadzie. Minister powiedział na antenie telewizji francuskiej, że oboje czują się dobrze i zapowiedział dalsze starania o ich ostateczne uwolnienie.

Iran uwolnił dwóch Francuzów

Cecile Kohler, która jest nauczycielką oraz jej partner Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 r. podczas podróży turystycznej do Iranu pod zarzutem szpiegostwa. 14 października br. zostali skazani na surowe kary więzienia, przy czym media irańskie nie podały nazwisk skazanych.

Francja wielokrotnie oskarżała Iran o arbitralne przetrzymywanie Kohler i Parisa, trzymanie ich w ciężkim więzieniu Ewin w Teheranie w warunkach zbliżonych do tortur i uniemożliwianie im uzyskania odpowiedniej ochrony konsularnej. Iran zaprzeczał tym oskarżeniom.

Teheran zaś oskarżył Francję o arbitralne zatrzymanie Mahdieh Esfandiari, irańskiej studentki mieszkającej we Lyonie, która została aresztowana w tym roku za antyizraelskie wpisy w mediach społecznościowych.

Iran zasygnalizował we wrześniu możliwość porozumienia w sprawie uwolnienia dwojga Francuzów w zamian za Esfandiari. Media w Iranie przekazały wypowiedź przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych, który powiedział, że Esfandiari przygotowuje się do wymiany więźniów.

