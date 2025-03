Jak przekazał portal Iran International, Kharrazi ocenił, że celem działań USA jest wywarcie na Iran presji, która wymusiłaby zaakceptowanie przez Teheran niekorzystnych warunków. - To nie są prawdziwe negocjacje, to próba narzucenia woli jednej ze stron poprzez przymus - stwierdził.

Iran rozwija program nuklearny

Iran również odszedł od zapisów porozumienia, wzbogacając coraz większe ilości uranu ponad wyznaczony limit. Według MAEA Iran ma techniczne możliwości, by wzbogacić to paliwo do poziomu 90 procent, pozwalającego na zastosowanie go do celów militarnych.