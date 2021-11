Iran: mamy 25 kilogramów uranu wzbogaconego do poziomu 60 procent

Wzbogacanie uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 to kolejny krok ku możliwości skonstruowania przez Iran bomby atomowej, do czego potrzeba uranu wzbogaconego do 90 procent. Do tej pory Irańczycy wzbogacali uran do 20 procent, o czym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) informowała w styczniu tego roku. Wcześniej Teheran decydował się na 5-procentowe wzbogacanie. Zgodnie z porozumieniem nuklearnym z 2015 roku Teheran może wzbogacać uran do 3,67 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 i może posiadać 202,8 kg tego materiału.