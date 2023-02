Raport MAEA: Iran wzbogaca uran na ogromną skalę. Niektóre cząsteczki z wartością 83,7 procent

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wykryła w Iranie cząsteczki uranu wzbogaconego do 83,7 procent, a do wyprodukowania bomby atomowej potrzebny jest uran wzbogacony w 90 procentach. Szef MAEA Rafael Grossi wybiera się pod koniec tygodnia do Teheranu.