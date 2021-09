Prezydent Iranu zapewnia o "przejrzystości" działań nuklearnych. Szef dyplomacji USA: Iran nadal czyni postępy w rozwoju programu nuklearnego

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi oświadczył, że jego kraj prezentuje "przejrzystość" w swoich działaniach nuklearnych. To odpowiedź na krytyczny wtorkowy raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken poinformował, że Waszyngton jest bliski odstąpienia od toczących się w Wiedniu negocjacji z Iranem w sprawie odnowienia porozumienia atomowego z Teheranem z 2015 roku.

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi powiedział w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, że "poważna współpraca Islamskiej Republiki z MAEA jest wyraźnym przykładem dążenia Iranu do przejrzystości w działaniach nuklearnych".

- Oczywiście w przypadku niekonstruktywnego podejścia MAEA nierozsądnie jest oczekiwać konstruktywnej odpowiedzi ze strony Iranu. Co więcej, niekonstruktywne działania naturalnie zakłócają proces negocjacji – dodał irański prezydent, którego cytuje agencja AFP.

Szef amerykańskiej dyplomacji: USA są bliskie odstąpienia od toczących się negocjacji

- Zbliżamy się do momentu, w którym powrót do JCPOA nie będzie już mógł odbudować korzyści z tego porozumienia (...) ponieważ Iran nadal czyni postępy w rozwoju programu nuklearnego - ostrzegł Blinken. Dodał jednocześnie, że nie chce podawać konkretnej daty.

We wtorek MAEA skrytykowała władze Iranu za brak wyjaśnień na temat śladów uranu znalezionych w 2019 i 2020 roku w niezadeklarowanych przez stronę irańską miejscach. Jak komentował Reuters, raport Agencji może skomplikować wznowienie negocjacji na temat powrotu do porozumienia atomowego z Iranem z 2015 roku.

Do tej pory w Wiedniu odbyło się sześć rund rozmów w tej sprawie. Zostały one jednak przerwane, gdy na początku sierpnia władzę objął nowy irański prezydent Ebrahim Raisi, który wprawdzie popiera kontynuowanie negocjacji, jednak w irańskich kręgach politycznych powszechnie oczekuje się, że przyjmie twardszą linię w tej kwestii niż jego poprzednik Hasan Rowhani.

USA wycofały się z umowy nuklearnej i nałożyły nowe sankcje

W drugiej połowie sierpnia Francja, Niemcy i Wielka Brytania wezwały Iran, by powstrzymał się od działań naruszających porozumienie nuklearne. Dwa dni przed tym oświadczeniem MAEA poinformowała, że Iran zaczął wzbogacać uran do poziomu bliskiego zastosowania do produkcji broni jądrowej.