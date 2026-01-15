Odroczona egzekucja irańskiego demonstranta

Somayeh - krewna Erfana Soltaniego, która odmówiła podania pełnego nazwiska ze względów bezpieczeństwa - powiedziała w środę CNN, że wbrew zapowiedziom władz, nie przeprowadzono egzekucji mężczyzny. dodała jednak, że nie została również odwołana i oczekuje na więcej informacji w tej sprawie.
Norweska organizacja praw człowieka Hengaw również poinformowała, że egzekucja Soltaniego została przełożona.
26-letni Soltani został aresztowany w swoim domu w zeszły czwartek. Cztery dni po aresztowaniu jego rodzina dowiedziała się o planowanej egzekucji.
Trump: Iran nie planuje egzekucji
Wiadomość ta pojawiła się po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej w środę, że Iran "nie planuje egzekucji".
- Powiedziano nam, że zabijanie w Iranie ustało i nie ma planu przeprowadzania egzekucji - powiedział z Gabinetu Owalnego. - Zabójstwa ustały. Egzekucje ustały - podkreślił.
Trump odmówił podania, kto udzielił tych zapewnień, mówiąc jedynie, że "otrzymał informacje od bardzo ważnych źródeł po drugiej stronie".
Autorka/Autor: asty/ads
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: MAHSA /Middle East Images/ABACAPRESS.COM/PAP