Odroczona egzekucja irańskiego demonstranta

Iran. Siły bezpieczeństwa tłumią protesty. Nagranie z ulic Meszhedu Źródło: Nagranie z telefonu jednego z protestujących, ulice Meszhedu w Iranie

Somayeh - krewna Erfana Soltaniego, która odmówiła podania pełnego nazwiska ze względów bezpieczeństwa - powiedziała w środę CNN, że wbrew zapowiedziom władz, nie przeprowadzono egzekucji mężczyzny. dodała jednak, że nie została również odwołana i oczekuje na więcej informacji w tej sprawie.

Teheran, stolica Iranu Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Norweska organizacja praw człowieka Hengaw również poinformowała, że egzekucja Soltaniego została przełożona.

26-letni Soltani został aresztowany w swoim domu w zeszły czwartek. Cztery dni po aresztowaniu jego rodzina dowiedziała się o planowanej egzekucji.

Trump: Iran nie planuje egzekucji

Wiadomość ta pojawiła się po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej w środę, że Iran "nie planuje egzekucji".

- Powiedziano nam, że zabijanie w Iranie ustało i nie ma planu przeprowadzania egzekucji - powiedział z Gabinetu Owalnego. - Zabójstwa ustały. Egzekucje ustały - podkreślił.

Trump odmówił podania, kto udzielił tych zapewnień, mówiąc jedynie, że "otrzymał informacje od bardzo ważnych źródeł po drugiej stronie".

