Kto przejmie władzę w Iranie? Zapowiedź utworzenia rady i zemsty na USA

Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego jednym z głównych przywódców Iranu został Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Poinformował on w niedzielę o działaniach władz Iranu w celu utworzenia w kraju nowych struktur państwowych. Jak powiedział, do czasu wyboru nowego przywódcy Iranem kierować ma tymczasowa rada przywódcza. Na jej czele stanąć ma prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników.

Dodał, że rada przywódcza powstanie "jak najszybciej". - Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem - powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.

Kto przejmie władzę w Iranie po śmierci Chameneiego?

Lardżani zapowiedział przy tym dalsze działania odwetowe na Izraelu i Stanach Zjednoczonych. - Amerykanie wbili Irańczykom nóż w serce i my wbijemy im go w serce - powiedział. Jak dodał, Iran zapewnił przywódców na Bliskim Wschodzie, że nie zamierza walczyć z ich krajami, ale będzie nadal atakował amerykańskie bazy w regionie.

W niedzielę rano Iran wysłał kolejną falę rakiet na państwa Bliskiego Wschodu. W Bahrajnie zawyły syreny, a MSW tego kraju zaapelowało do mieszkańców o pozostanie w domach. W stolicy Kataru, Dosze, miało miejsce kilka eksplozji około godzinny 07.30 czasu lokalnego (godzina 5.30 w Polsce). W Iraku zbombardowane zostało lotnisko w Irbilu.

W stolicy ZEA Dubaju wybuchy słychać było po godzinie 8.15 czasu lokalnego, a szczątki zestrzelonych rakiet wywołały pożar w porcie Jebel Ali. W wyniku irańskich ostrzałów ucierpiało w nocy również lotnisko w Dubaju, które zostało ewakuowane.

Z kolei siły Izraela poinformowały o wykryciu pocisków lecących z Iranu, na które odpowiedziały izraelskie systemy antyrakietowe.

Atak na Iran

USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran w sobotę rano. Uderzenia mają być kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

W sobotnich nalotach zabity został najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Informację tę podał najpierw wieczorem czasu polskiego Donald Trump, a potem potwierdziły ją irańskie media państwowe.

