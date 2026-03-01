Logo strona główna
Świat

Kto przejmie władzę w Iranie? Zapowiedź utworzenia rady i zemsty na USA

Zwolennicy ajatollaha Chameneia na placu Enqelab w Teheranie
Ali Chamenei nie żyje
Doradca zabitego ajatollaha Alego Chameneiego, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jeden z żyjących, kluczowych przywódców Iranu Ali Laridżan zapowiedział rozpoczęcie procesu przekazania władzy w kraju "jeszcze w niedzielę". Zagroził przy tym Izraelowi i USA odwetem za sobotni atak.
Kluczowe fakty:

Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego jednym z głównych przywódców Iranu został Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Poinformował on w niedzielę o działaniach władz Iranu w celu utworzenia w kraju nowych struktur państwowych. Jak powiedział, do czasu wyboru nowego przywódcy Iranem kierować ma tymczasowa rada przywódcza. Na jej czele stanąć ma prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników.

Ali Laridżani
Ali Laridżani
Źródło: WAEL HAMZEH/EPA

Dodał, że rada przywódcza powstanie "jak najszybciej". - Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem - powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Operacja "Epicka Furia". Co wiadomo do tej pory

Operacja "Epicka Furia". Co wiadomo do tej pory

Co robił Trump w czasie ataku na Iran? Pokazali zdjęcie

Co robił Trump w czasie ataku na Iran? Pokazali zdjęcie

Kto przejmie władzę w Iranie po śmierci Chameneiego?

Lardżani zapowiedział przy tym dalsze działania odwetowe na Izraelu i Stanach Zjednoczonych. - Amerykanie wbili Irańczykom nóż w serce i my wbijemy im go w serce - powiedział. Jak dodał, Iran zapewnił przywódców na Bliskim Wschodzie, że nie zamierza walczyć z ich krajami, ale będzie nadal atakował amerykańskie bazy w regionie.

W niedzielę rano Iran wysłał kolejną falę rakiet na państwa Bliskiego Wschodu. W Bahrajnie zawyły syreny, a MSW tego kraju zaapelowało do mieszkańców o pozostanie w domach. W stolicy Kataru, Dosze, miało miejsce kilka eksplozji około godzinny 07.30 czasu lokalnego (godzina 5.30 w Polsce). W Iraku zbombardowane zostało lotnisko w Irbilu.

W stolicy ZEA Dubaju wybuchy słychać było po godzinie 8.15 czasu lokalnego, a szczątki zestrzelonych rakiet wywołały pożar w porcie Jebel Ali. W wyniku irańskich ostrzałów ucierpiało w nocy również lotnisko w Dubaju, które zostało ewakuowane.

Dym nad Dubajem. Tomasz: trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dym nad Dubajem. Tomasz: trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem

Z kolei siły Izraela poinformowały o wykryciu pocisków lecących z Iranu, na które odpowiedziały izraelskie systemy antyrakietowe.

Atak na Iran

USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran w sobotę rano. Uderzenia mają być kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

Działania Żelaznej Kopuły nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Działania Żelaznej Kopuły nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

W sobotnich nalotach zabity został najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Informację tę podał najpierw wieczorem czasu polskiego Donald Trump, a potem potwierdziły ją irańskie media państwowe.

OGLĄDAJ: "Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?
Irańczycy

"Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?

Irańczycy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IranAjatollah Ali ChameneiIzraelUSADonald Trump
