Co najmniej 28 szyickich pielgrzymów jadących z Pakistanu do Iraku zginęło w nocy z wtorku na środę w katastrofie autokaru w prowincji Jazd w środkowym Iranie - poinformowały lokalne władze. Ranne zostały 23 osoby, w tym 14 ciężko.

Władze nie podały bezpośredniej przyczyny katastrofy, choć pakistańskie media sugerują, że doszło do awarii hamulców. Ofiarami są szyiccy pielgrzymi, którzy zmierzali do miasta Karbala z okazji święta Al-Arba’in, by upamiętnić śmierć w bitwie imama Husajna, wnuka proroka Mahometa i syna imama Alego (Ali ibn Abi Taliba), najważniejszej postaci szyizmu. Husajn zginął w 680 roku na równinach Karbali w walce z siłami kalifa Jazida; bitwa ta stała się kulminacyjnym momentem rozłamu w islamie na sunnitów i szyitów.