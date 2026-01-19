Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kanały irańskiej telewizji przejęte przez hakerów

Teheran. Piesi mijają billboard z napisem "Iran to nasza ojczyzna"
Apel syna obalonego szacha w irańskiej telewizji państwowej
Źródło: Reuters
Hakerzy na krótko przejęli kontrolę nad kilkoma kanałami irańskiej telewizji państwowej - podała w poniedziałek AP. Widzowie zobaczyli na ekranach między innymi przemowę syna obalonego szacha oraz komunikaty mówiące o rządowej propagandzie i wsparciu Europy oraz prezydenta USA.

Do zakłóceń doszło w niedzielę na kanałach nadających za pośrednictwem satelity Badr. - Mam specjalną wiadomość dla wojska. Jesteście armią narodową Iranu, a nie armią Republiki Islamskiej. Macie obowiązek chronić własne życie. Nie zostało wam wiele czasu. Dołączcie do ludzi jak najszybciej - powiedział Cyrus Reza Pahlawi w odezwie. Dynastia Pahlawi została obalona w trakcie rewolucji islamskiej w 1979. Od tego czasu członkowie rodziny szacha żyją na wygnaniu.

W telewizji pojawiły się również komunikaty w języku perskim, takie jak "Ameryka jest z wami" czy informacje, że Donald Trump wielokrotnie obiecywał wsparcie dla Irańczyków "w walce z islamskim reżimem", a Europa popiera protestujących. Do tego skierowane do widzów ostrzeżenia, że władze w Teheranie zrobią "wszystko, żeby utrzymać was w niewiedzy" - przekazała agencja Reuters.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Reżim stracił swoją największą broń

Reżim stracił swoją największą broń

"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?

"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?

Irańska telewizja państwowa używa satelity Badr do transmisji szeregu lokalnych kanałów telewizyjnych w całym kraju.

Agencja informacyjna Fars, uważana za blisko związaną z Korpusem Strażników Rewolucji, przekazała oświadczenie państwowej stacji telewizyjnej, która potwierdziła, że sygnał w "niektórych regionach kraju został chwilowo zakłócony przez nieznane źródło". Nie wspomniano o treści wyemitowanego materiału.

Masowe protesty w Iranie

Liczba ofiar śmiertelnych represji stosowanych przez władze w reakcji na masowe antyrządowe protesty wyniosła co najmniej 3919 osób - podała AP, powołując się na szacunki aktywistów. Z kolei agencja Reuters przekazała w niedzielę za anonimowym źródłem we władzach Iranu, że w protestach zginęło co najmniej 5 tys. osób, w tym około 500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Według innych źródeł bilans ofiar śmiertelnych protestów sięga nawet 20 tys.

Protesty rozpoczęły się w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty, riala. Demonstracje błyskawicznie przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je brutalnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wdrażany jest tajny plan". Alarmujące doniesienia z Iranu

"Wdrażany jest tajny plan". Alarmujące doniesienia z Iranu

58 min
"Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"

"Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Udostępnij:
TAGI:
IranMediaTelewizjaatak hakerów
Czytaj także:
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Narciarz w ciężkim stanie po wypadku na stoku
Kraków
Klatka kluczowa-133306
Centralna e-rejestracja nabiera tempa. "Pozytywne tendencje"
Piotr Wójcik
shutterstock_2614766125
Telefon na 112: rodzę! Do porodówki 100 km. Lekarz: ratownikom życzę szczęścia
Agata Daniluk
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
METEO
Donald Trump w Białym Domu
Sekretarz generalny Rady Europy: myślałem, że nigdy nie będę musiał tego pisać
Świat
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
BIZNES
Uciekając przed policją spowodował kolizję
Uciekając przed policją, uderzył autem w drzewo
Trójmiasto
49 min
pap_20121018_2JC
Większość seniorów usłyszało te dziwne pytania. Wiesz, czym jest dziadurzenie?
Słowo daję
Jedno z aut dachowało
Auto wpadło na przejście dla pieszych i dachowało. Są ranni, w tym czteroletnie dziecko
WARSZAWA
Runęła ściana domu
Ściana runęła na niemowlę w łóżeczku
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
BIZNES
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
WARSZAWA
shutterstock_2689266607_1
Blue Monday: "Ekstremalny przykład totalnej bzdury"
Anna Bielecka
Strzelanina w Czechach
Strzelanina w Czechach. Zabici i ranni
Świat
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z czym?
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?
Zuzanna Karczewska
Do zdarzenia doszło w piątek, 16 stycznia.
16-latek groził maczetą i poniżał, 13-latka biła i nagrywała
Katowice
kolektura lotto, loteria
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
BIZNES
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
WARSZAWA
chiny pekin
Stracili ponad trzy miliony ludzi. Czwarty taki rok
Świat
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
WARSZAWA
Badanie miejsca wypadku kolejowego w pobliżu miasta Adamuz w Hiszpanii. Zdjęcie udostępnione przez hiszpańską służbę Guardia Civil
Zdjęcia z miejsca wypadku w Hiszpanii. Media zwróciły uwagę na jeden szczegół
Świat
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
WARSZAWA
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcał się nad matką, kobieta zmarła. 31-latek w areszcie
Wrocław
Policjanci i wolontariusze uratowali skrajnie zaniedbanego psa
Skrajnie zaniedbany pies, obok zamarznięte woda i jedzenie
Opole
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
BIZNES
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
METEO
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
WARSZAWA
Sprawcę zatrzymano 14 stycznia
W czasie szarpaniny odgryzł ucho znajomemu
Poznań
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"
Świat
Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii
Mówią o "dziwnej" katastrofie. "Na dobrą sprawę nic nie wiemy"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica