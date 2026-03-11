Izrael kontynuuje naloty na Liban. Tel Awiw twierdzi, że celem ataków jest Hezbollah, jednak w kraju rośnie liczba ofiar cywilnych. Jedną z ofiar jest ratownik medyczny, który zmarł w środę w wyniku ran odniesionych podczas niesienia pomocy rannym w ataku Izraela na miasto Majdal Zoun na południu kraju.

W wyniku izraelskich nalotów od początku wojny w Libanie zginęło ponad 570 osób, podały we wtorek służby tego kraju. Jednocześnie w kraju pogarsza się sytuacja humanitarna. Ponad 700 tysięcy Libańczyków musiało zostać przesiedlonych.

Z kolei Human Rights Watch donosi, że w jednym z ataków w zeszłym tygodniu Izrael użył amunicji z białym fosforem. To wysoce łatwopalna substancja, której spalanie uwalnia do atmosfery toksyczny dym.

Więcej w materiale Justyny Kazimierczak: