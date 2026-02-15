Logo strona główna
Świat

Iran gotowy na kompromis? "Piłka jest po stronie Ameryki"

Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Iran jest gotowy rozmawiać z USA o kompromisach w zakresie swojego programu nuklearnego - przekazał wiceminister spraw zagranicznych tego kraju w rozmowie z BBC. Ostrzegł również, że ewentualna wojna w rejonie miałaby traumatyczne skutki dla wszystkich, zwłaszcza dla agresora.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla BBC wiceminister spraw zagranicznych Iranu Majid Takht-Ravanchi powiedział, że "piłka jest po stronie Ameryki" i to ona "musi udowodnić, że chce zawrzeć porozumienie". - Jeśli są szczerzy, jestem pewien, że będziemy na dobrej drodze do zawarcia umowy - zaznaczył.

Zełenski spotkał się z Pahlawim. "Ukraina jest gotowa udzielić pomocy"
Zełenski spotkał się z Pahlawim. "Ukraina jest gotowa udzielić pomocy"

Iran gotowy do kompromisu? Wiceminister przedstawia warunek

Jak przekazała brytyjska stacja, Takht‑Ravanchi oświadczył, że Iran jest gotowy do rozmów o kompromisach dotyczących programu nuklearnego. Jako dowód tej gotowości wiceminister wskazał między innymi propozycję do rozcieńczenia uranu wzbogaconego już do poziomu 60 procent. Tak wysoki stopień wzbogacenia od dawna budził podejrzenia, że Iran może dążyć do opracowania broni jądrowej, czemu władze w Teheranie konsekwentnie zaprzeczają.

- Jesteśmy gotowi omówić tę i inne kwestie związane z naszym programem, jeśli oni (Amerykanie - red.) są gotowi rozmawiać o sankcjach – powiedział Takht-Ravanchi. Nie sprecyzował jednak, czy chodzi o zniesienie wszystkich, czy tylko części sankcji.

Coś pękło. Czas się przygotować
Coś pękło. Czas się przygotować

Jacek Tacik

Takht‑Ravanchi powiedział też BBC, że "kwestia zerowego wzbogacenia uranu nie jest już problemem i – na ile Iran jest świadomy – nie stanowi przedmiotu rozmów". Stacja zwróciła uwagę, że stoi to w sprzeczności z wypowiedziami Donalda Trumpa, który jeszcze w piątek podkreślał, że Stany Zjednoczone "nie chcą żadnego wzbogacania".

Odniósł się także do zwiększonej presji militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych, ostrzegając, że kolejna wojna byłaby "traumatyczna i zła dla wszystkich". - Wszyscy ucierpią, zwłaszcza ci, którzy rozpoczęli tę agresję - dodał, zapowiadając, że Iran "odpowiednio odpowie", jeśli uzna amerykańskie działania za "egzystencjalne zagrożenie".

Donald Trump w Fort Bragg
"Amerykańskie wojsko może zaatakować". Reuters: przygotowują się
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Największy lotniskowiec USA rusza na Bliski Wschód
Prezydent USA Donald Trump
"Musimy zawrzeć porozumienie, inaczej będzie to bardzo traumatyczne"

Trump grozi Iranowi

Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie kilkukrotnie kierował groźby wobec Iranu, ostrzegając, że kraj ten poniesie poważne konsekwencje, jeśli nie zgodzi się na zawarcie porozumienia dotyczącego swojego programu nuklearnego.

W piątek Reuters przekazał, powołując się na dwóch przedstawicieli amerykańskich władz, że amerykańskie siły zbrojne przygotowują się do możliwości przeprowadzenia długotrwałej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, na wypadek gdyby Trump wydał taki rozkaz. USA zwiększają także swoją obecność militarną w rejonie Bliskiego Wschodu, gdzie między innymi skierowały z Karaibów swój największy lotniskowiec.

W czwartek Trump ocenił, że Iran ma około miesiąca na zawarcie umowy, choć przyznał przy tym, że zamierza negocjować tyle, ile chce. Zagroził jednak, że brak porozumienia będzie miał "traumatyczne" skutki.

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IranDonald TrumpUSABliski Wschód
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica