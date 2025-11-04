Rosyjski ciężki samolot transportowy Ił-76 Źródło: Reuters

TheDefenseNews, portal specjalizujący się w zagadnieniach obronnych, podkreślił w niedzielę, że loty, w czasie silnych napięć regionalnych i rosnącej współpracy wojskowej między Rosją a Iranem, krajami objętymi sankcjami Zachodu, mogą być punktem zwrotnym w równowadze sił militarnych na Bliskim Wschodzie, poważnie destabilizując region.

Analiza ostatniego lotu przy pomocy zdjęć satelitarnych ADS-B potwierdziła, że An-124 z numerem bocznym RA-82040 wystartował w piątek z Irkucka, gdzie znajdują się Irkuckie Zakłady Lotnicze, produkujące zaawansowane samoloty szkolno-bojowe Jak-130.

Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-124 Rusłan Źródło: Shutterstock

Sobotni transport był częścią intensywnych rosyjsko-irańskich operacji powietrznych prowadzonych od kilku tygodni. Pierwsze loty samolotów An-124 i Ił-76 zarejestrowano bowiem między 1 a 7 października. Startowały z Irkucka, Moskwy i Uljanowska - miejsc powiązanych z rosyjskimi zakładami produkcyjnymi.

Kolejne loty w dniach 13 i 23 października zbiegły się z doniesieniami mediów o transferze elementów systemu obrony powietrznej S-400 z zakładów w Uljanowsku.

Rosja wysyła broń do Iranu

Rosyjskie ciężkie transportowce przybywały do baz lotniczych w Teheranie również między 26 a 27 października. Zdjęcia satelitarne lotniska Mehrabad, na które powołał się TheDefenseNews, ujawniły wówczas obecność cystern paliwowych i pojazdów transportowych, otaczających samolot An-124, który był pilnie strzeżony przez członków Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Tymczasowo wzrosła również na tym obszarze aktywność radarów.

Następną falę dostaw zaobserwowano między 30 października a 1 listopada. Zbiegła się ona z irańskimi testami rakiet balistycznych.

Ta seria lotów sugeruje, że setki ton newralgicznego sprzętu wojskowego mogły już zostać przetransportowane z Rosji na terytorium Iranu, co potwierdza doniesienia, że Moskwa buduje zakrojony na szeroką skalę wojskowy most powietrzny do Iranu.

System S-400 Triumf to najskuteczniejszy rosyjski system rakiet ziemia-powietrze dalekiego zasięgu, zaprojektowany do niszczenia myśliwców stealth, pocisków manewrujących i celów balistycznych w zasięgu 400 km i na wysokości 30 kilometrów.

