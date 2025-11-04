Logo strona główna
Świat

Intensywne loty ciężkich transportowców. Moskwa buduje wojskowy most powietrzny

shutterstock_2311485377
Rosyjski ciężki samolot transportowy Ił-76
Źródło: Reuters
W sobotę na lotnisku w Teheranie wylądował największy wojskowy samolot transportowy An-124 Rusłan. Wśród zachodnich analityków wojskowych pojawiły się spekulacje, że Kreml mógł przekazać irańskiemu reżimowi zaawansowane systemy obrony powietrznej i samoloty.

TheDefenseNews, portal specjalizujący się w zagadnieniach obronnych, podkreślił w niedzielę, że loty, w czasie silnych napięć regionalnych i rosnącej współpracy wojskowej między Rosją a Iranem, krajami objętymi sankcjami Zachodu, mogą być punktem zwrotnym w równowadze sił militarnych na Bliskim Wschodzie, poważnie destabilizując region.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kijów ostrzega Teheran. "Iran staje się współuczestnikiem zbrodni"

Analiza ostatniego lotu przy pomocy zdjęć satelitarnych ADS-B potwierdziła, że An-124 z numerem bocznym RA-82040 wystartował w piątek z Irkucka, gdzie znajdują się Irkuckie Zakłady Lotnicze, produkujące zaawansowane samoloty szkolno-bojowe Jak-130.

Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-124 Rusłan
Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-124 Rusłan
Źródło: Shutterstock

Sobotni transport był częścią intensywnych rosyjsko-irańskich operacji powietrznych prowadzonych od kilku tygodni. Pierwsze loty samolotów An-124 i Ił-76 zarejestrowano bowiem między 1 a 7 października. Startowały z Irkucka, Moskwy i Uljanowska - miejsc powiązanych z rosyjskimi zakładami produkcyjnymi.

Kolejne loty w dniach 13 i 23 października zbiegły się z doniesieniami mediów o transferze elementów systemu obrony powietrznej S-400 z zakładów w Uljanowsku.

Rosja wysyła broń do Iranu

Rosyjskie ciężkie transportowce przybywały do baz lotniczych w Teheranie również między 26 a 27 października. Zdjęcia satelitarne lotniska Mehrabad, na które powołał się TheDefenseNews, ujawniły wówczas obecność cystern paliwowych i pojazdów transportowych, otaczających samolot An-124, który był pilnie strzeżony przez członków Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Tymczasowo wzrosła również na tym obszarze aktywność radarów.

Władimir Putin
Czy Rosja to wykorzysta? "Tak"
Rosyjskie systemy S-400 Triumf
Iran potajemnie dostał najnowocześniejszą broń. "Sygnał dla Izraela i USA"
Elektrownia w Buszehr, Iran
Rosja podpisze atomową umowę z Iranem
Następną falę dostaw zaobserwowano między 30 października a 1 listopada. Zbiegła się ona z irańskimi testami rakiet balistycznych.

Ta seria lotów sugeruje, że setki ton newralgicznego sprzętu wojskowego mogły już zostać przetransportowane z Rosji na terytorium Iranu, co potwierdza doniesienia, że Moskwa buduje zakrojony na szeroką skalę wojskowy most powietrzny do Iranu.

System S-400 Triumf to najskuteczniejszy rosyjski system rakiet ziemia-powietrze dalekiego zasięgu, zaprojektowany do niszczenia myśliwców stealth, pocisków manewrujących i celów balistycznych w zasięgu 400 km i na wysokości 30 kilometrów.

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

