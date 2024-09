Pilot porwany przez papuaskich bojowników odzyskał wolność

Phillip Mehrtens, pilot porwany przez separatystów z indonezyjskiej prowincji Papua, po 19 miesiącach został wypuszczony z niewoli. W sobotę Nowozelandczyk dotarł do Dżakarty, stolicy Indonezji. i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Stan jego zdrowia określono jako "zadziwiająco dobry".

Po ponad 19 miesiącach w niewoli Phillip Mehrtens odzyskał jednak wolność. Przemawiając na zorganizowanej w sobotę konferencji prasowej mężczyzna przyznał, że jest "bardzo szczęśliwy", iż może wrócić do domu. - Dzisiaj w końcu zostałem uwolniony. Jestem przeszczęśliwy, że wkrótce będę mógł wrócić do domu - powiedział. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia jego niewoli. Ta trwała dokładnie 591 dni.

Pilot wypuszczony z papuaskiej niewoli

Kilka dni po pojmaniu Nowozelandczyka grupa zapowiedziała, że nie wypuści go na wolność, dopóki Papua nie uzyska niepodległości od Indonezji. W maju 2023 roku separatyści zagrozili nawet zabójstwem Mehrtensa, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Miesiąc wcześniej miało natomiast dojść do próby zbrojnego odbicia pilota przez indonezyjską armię , która jednak zakończyła się fiaskiem.

W lutym, blisko rok po porwaniu mężczyzny, separatyści zapowiedzieli w końcu uwolnienie pilota. Rezygnację z wcześniejszych zapowiedzi uzasadnili chęcią uszanowania praw człowieka . - Minęło trochę czasu, zanim TPNPB zrozumiało, że zatrzymanie (Mehrtensa) nie przyniesie im żadnych długoterminowych korzyści. Najlepszym, na co mogli liczyć, było to, że będą postrzegani jako osoby o humanitarnym nastawieniu i zyskają rozgłos dla swojej sprawy - ocenił w rozmowie z "Guardianem" Damien Kingsbury, emerytowany profesor Deakin University w Melbourne, specjalista z zakresu polityki regionu.

Tuż przed północą w sobotę Mehrtens dotarł do bazy sił powietrznych w Dżakarcie, gdzie został powitany przez przedstawicieli indonezyjskiego rządu i nowozelandzkich dyplomatów. Następnie spotkał się on z rodziną. Ta, w cytowanym przez "The Guardian" oświadczeniu, przyznała, że okres pozostawania pilota w niewoli był dla niej "bardzo trudny". Bliscy Nowozelandczyka dodali, że są "niezwykle wdzięczni" i czują ulgę, że wyszedł on już na wolność. Minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Winston Peters poinformował, że stan zdrowia Mehrtensa jest "zadziwiająco dobry" jak na okoliczności.